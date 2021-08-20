“كليمنتي” يجسّ نبض أداء الفرسان في أسبوع حافل بالودّيات

بدأ المنتخب التحضيرات الحاسمة لتصفيات المونديال، بعدما أنهى المدرب الإسباني، خافيير كليمنتي، الإشراف على الإعداد البدني لجميع اللاعبين، حيث أعلنت إدارة المنتخب عن سلسلة من المباريات الودّية؛ يخوضها فرسان المتوسط خلال معسكر تركيا.

أولى المباريات الودّية؛ ستنطلق غدًا السبت في الساعة الحادية عشرة صباحًا، أمام العربي الكويتي، حيث سيواجه فرسان المتوسط رفاق اللاعب الدولي السنوسي الهادي، في مباراة مع بطل الكويت، يقف كليمنتي، من خلالها، على إمكانيات اللاعبين.

أما المباراة الثانية؛ فستكون الثلاثاء المقبل، أمام نادي أم صلال القطري، وسيَختتم المنتخب مبارياته الودّية بمواجهة نادي البدع القطري، علمًا أن كل الأندية التي سيُواجهها المنتخب متواجدةٌ في مقر إقامته بمدينة ازميت التركية.

أسبوعٌ حافلٌ بالمواجهات الودّية لرفاق نشنوش؛ سيكون فرصةً للمدرب خافيير كليمني، لوضع التشكيلة النهائية لدعمها فيما بعد باللاعبين المحترفين، قبل مواجهة الغابون، في أولى مباريات التصفيات، التي سيحتضنها ملعب شهداء بنينا يوم الأول من سبتمبر المقبل.

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