تألق برازيلي لافت في كأس الليبرتادورس

تقرير 218

صعد أتلتيكو مينيرو البرازيلي إلى نصف النهائي في كأس الليبرتادوريس، بفوزه الكبير على ريفر بليت الأرجنتيني بثلاثية دون ردٍّ على ملعب رايموندو سامبايو .

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 22 بهدف فيديريكو زراشو، وأضاف هالك الهدف الثاني في الدقيقة 34، وعاد زراشو لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 61؛ ليساهم في تأهل فريقه إلى المربع الذهبي من البطولة .

وتأهل بالميراس البرازيلي إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس، بفوزه في إياب ربع النهائي على مواطنه ساو باولو بثلاثة أهداف دون ردٍّ، ليواصل طريقه نحو الحفاظ على اللقب.

وسجل رافائيل فيغا أول أهداف بالميراس في الدقيقة العاشرة، وعزز إدواردو بيريرا رودريغيز التقدم لبطل النسخة الماضية من البطولة في الدقيقة 67، قبل أن يُكمل باتريك دي باولا كاريرو الثلاثية قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، الأسبوع الماضي.

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