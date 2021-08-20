بالميري ينضمّ إلى ليون قادمًا من تشيلسي

انتقل الظهير الدولي الإيطالي ذو الأصل البرازيلي، إيمرسون بالميري، إلى ليون، قادمًا من تشيلسي، على سبيل الإعارة، لموسمٍ واحدٍ.

وذكر النادي الفرنسي إلى أن إيمرسون قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، قبل توقيعه عقد الإعارة لمدة عام واحد مقابل نصف مليون يورو .

ولعب بالميري، الذي توّج مع الأزوري بأمم أوروبا الأخيرة، 71 مباراة وسجّل هدفيْن، كما حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إضافة إلى السوبر الأوروبي مع البلوز .

ومن المنتظر أن يخوض إيمرسون مباراته الأولى في الدوري الفرنسي أمام كليرمون .

وانضمّ بالميري إلى تشيلسي قادمًا من روما في صيف 2018، مقابل 20 مليون يورو .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية