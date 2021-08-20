اخبار الرياضة

بارتي تطيح بأزارينكا من ثمن نهائي سينسيناتي

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي مغامرتها الناجحة في بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين دون مقابل لتتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وتمكنت اللاعبة الأسترالية من حسم المباراة بسهولة، حيث أنهت المجموعة الأولى بستة أشواط دون مقابل، قبل أن تكسب المجموعة الثانية بسهولة أيضاً بستة لاثنين.

وعاد آشلي بارتي إلى بطولات التنس بعد غيابها الموسم الماضي عن المشاركة، بسبب قيود الحجر الصحي في أستراليا، وكانت بارتي قد تُوجت بعدة ألقاب، أبرزها لقبان في بطولة ويمبلدون المفتوحة إضافة إلى عشرة ألقاب أخرى في مسابقات الفردي، وستلتقي بارتي في ربع النهائي أمام باربورا كريتشكوفا بطلة رولان غاروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك