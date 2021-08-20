بارتي تطيح بأزارينكا من ثمن نهائي سينسيناتي

واصلت المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي مغامرتها الناجحة في بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين دون مقابل لتتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وتمكنت اللاعبة الأسترالية من حسم المباراة بسهولة، حيث أنهت المجموعة الأولى بستة أشواط دون مقابل، قبل أن تكسب المجموعة الثانية بسهولة أيضاً بستة لاثنين.

وعاد آشلي بارتي إلى بطولات التنس بعد غيابها الموسم الماضي عن المشاركة، بسبب قيود الحجر الصحي في أستراليا، وكانت بارتي قد تُوجت بعدة ألقاب، أبرزها لقبان في بطولة ويمبلدون المفتوحة إضافة إلى عشرة ألقاب أخرى في مسابقات الفردي، وستلتقي بارتي في ربع النهائي أمام باربورا كريتشكوفا بطلة رولان غاروس.

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