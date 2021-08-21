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أرسنال يضم النرويجي “أوديجارد” بصورة نهائية

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فريق أرسنال الإنجليزي، تعاقده مع لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد قادماً من ريال مدريد بصورة دائمة.

وقدّم النادي اللندني اللاعب أمام مقره، حيث سيرتدي أوديجارد الرقم ثمانية ليعود إلى ملعب الإمارات بعد تجربة الموسم الماضي، التي خاض خلالها عشرين مباراة وسجل خلالها هدفين.

وكان أوديجارد قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2015 عندما كان في عمر الـ”15″ عاما، ليخوض العديد من التجارب الأخرى بشكل الإعارة إلى “هيرينفين” و”فيتس أرنهيم” في هولندا، إضافة إلى “ريال سوسيداد” الإسباني قبل أن يشارك مع “أرسنال” الموسم الماضي على سبيل الإعارة، كما خاض ثلاثين مباراة مع منتخب بلاده النرويج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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