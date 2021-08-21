عودة الروح إلى الملاعب الإيطالية وانطلاقة لموسم جديد

تنطلق يوم السبت 21 أغسطس، منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يشهد الكالتشيو لهذا الموسم منافسة شرسة على المراكز الأولى بين عدة فرق، لا سيما بعد التحضيرات الصيفية والصفقات التي أبرمتها الأندية الكبرى في الدوري.

وفيما يستهل حامل اللقب إنتر مشواره في البطولة بلقاء جنوى، يحل ميلان الوصيف ضيفاً على سامبدوريا، بينما تنتظر يوفنتوس مهمة سهلة أمام أودينيزي على ملعب مدينة أوديني.

وتشهد مباريات هذا الموسم عودة الجماهير الإيطالية إلى الملاعب، بعد أن قامت الحكومة الإيطالية بتعديل قواعد الحضور بحيث تستقبل الملاعب 30% من قدرتها الاستيعابية. وتشترط القواعد الجديدة أن يكون الحضور في الملعب من حاملي الشهادة الصحية (الغرين باس) والتي تثبت إكمال حاملها لعملية التلقيح ضد فايروس كورونا.

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