مكتب الإعلام الأمني ينفي الإشاعات المتداولة حول سجناء قرنادة

بنغازي 21 أغسطس 2021 (وال) نفى مكتب الإعلام الأمني بديوان وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ماتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول هروب بعض السُجناء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل ” قرنادة “.

وأكد مكتب الإعلام الأمني ، أن ما حدث هو عبارة عن تمرد قام به بعض الأشخاص؛ لإثارة الشغب داخل أحد الأقسام.

وبحسب ما نقله مكتب الإعلام الأمني، فإنه تمت السيطرة على هذا الشغب،وهذا يوضح أن ما تنشره بعض الصفحات هو محض إشاعات غرضها تشتيت الرأي العام . (وال ـ بنغازي ) ف م / ك و

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