سان جيرمان يحقّق انتصاره الثالث على التوالي

تغلّب باريس سان جيرمان على مضيفه بريست بأربعة أهداف مقابل هدفين في ثالث جولات الدوري الفرنسي.

وافتتح لاعب الوسط أندير هيريرا أول أهداف المباراة في الدقيقة 23، وعزز النجم كيليان مبابي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 36، وقلّص بريست الفارق قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وعاد سان جيرمان لإحراز الهدف الثالث بواسطة إدريسا جايي في الدقيقة 73، ثم عاد أصحاب الأرض لتقليص الفارق مجددًا عبر ستيف مونييه، قبل أن ينهي آنخيل دي ماريا الرباعية في الدقيقة الأخيرة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى تسع نقاط ليسجل العلامة الكاملة فيما توقف بريست عند نقطتيْن.

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