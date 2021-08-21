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بعد رحلة طويلة.. البعثة الليبية البارالمبية تصل إلى طوكيو

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة الوفد الليبي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة “طوكيو 2020” إلى العاصمة اليابانية وذلك بعد رحلة طويلة انطلاقاً من مطار امعيتيقة ثم إسطنبول ودبي قبل الوصول إلى عاصمة الألعاب الأولمبية طوكيو.

وضم الوفد كلاً من الرياضي محمد السنوسي عبيدر في لعبة التايكواندو، رفقة مدربه عصام عمر.

وأيضاً الرياضي محمود سعيد رجب في لعبة دفع الجلة، رفقة مدربه عبدالناصر الحران.

بينما يترأس البعثة السيد محمد علي خليفة والملحق البارالمبي للبعثة طارق رجب الواعر.

وتأمل اللجنة البارالمبية الليبية في أن تحقق المشاركة الليبية، رغم المشاركة برياضييْن فقط، نتائج إيجابية ومشرفة للرياضة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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