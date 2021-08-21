بعد رحلة طويلة.. البعثة الليبية البارالمبية تصل إلى طوكيو

وصلت بعثة الوفد الليبي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة “طوكيو 2020” إلى العاصمة اليابانية وذلك بعد رحلة طويلة انطلاقاً من مطار امعيتيقة ثم إسطنبول ودبي قبل الوصول إلى عاصمة الألعاب الأولمبية طوكيو.

وضم الوفد كلاً من الرياضي محمد السنوسي عبيدر في لعبة التايكواندو، رفقة مدربه عصام عمر.

وأيضاً الرياضي محمود سعيد رجب في لعبة دفع الجلة، رفقة مدربه عبدالناصر الحران.

بينما يترأس البعثة السيد محمد علي خليفة والملحق البارالمبي للبعثة طارق رجب الواعر.

وتأمل اللجنة البارالمبية الليبية في أن تحقق المشاركة الليبية، رغم المشاركة برياضييْن فقط، نتائج إيجابية ومشرفة للرياضة الليبية.

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