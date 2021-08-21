برشلونة يرحل إلى سان ماميس لملاقاة بلباو

يطمح برشلونة إلى تحقيق انتصاره الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما ينزل ضيفًا على أتلتيك بلباو في قمة الجولة الثانية على ملعب سان ماميس بإقليم الباسك.

ويسعى الفريق الكاتالوني بقيادة مدربه رونالد كومان لتسجيل الفوز الثاني بعد انتصاره على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب “كامب نو” في الجولة الأولى.

ولن تكون مهمة بلباو سهلةً خصوصًا بعد تعادله دون أهداف أمام إلتشي؛ إلا أن الفريق الباسكي سيسترجع لاعبه المخضرم راؤول غارسيا، بعد غيابه عن الجولة الأولى للإيقاف إضافةً إلى يراي ألفاريز، فيما يأمل برشلونة أن يسجّل له مهاجمه الجديد ممفيس ديباي أول أهدافه في الليغا.

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