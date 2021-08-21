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لحسم لقب البطولة العربية.. نهائي مرتقب بين الرجاء واتحاد جدة

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط المباراة النهائية في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية بين الرجاء البيضاوي المغربي واتحاد جدة السعودي.

ويدخل الفريقان النهائي بمعنوياتٍ كبيرةٍ، خصوصًا بعد فترة الاستعداد الطويلة لحسم هذه البطولة.

ويغيب المدافع أحمد حجازي عن المباراة بسبب تراكم الإنذارات.

ويطمح الرجاء إلى تكملة مشواره الناجح في هذه النسخة من البطولة برفع الكأس على أرضه.

وسيدير النهائي طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود البنا.

وتأجلت المباراة لأكثر من مرة؛ بسبب الأوضاع الصحية الناتجة عن فيروس “كورونا”، والتي أوقفت غالبية النشاطات الرياضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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