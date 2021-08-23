هدف “الدون” يُثير الجدل خلال مواجهة يوفنتوس وأودينيزي

أجبر أودينيزي ضيفه يوفنتوس على التعادل بهدفين لمثلهما على ملعب فيريولي، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

تقدم البيانكونيري عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة، وعزّز خوان كوادرادو التقدم في الدقيقة 23، وقلّص أودينيزي الفارق من علامة الجزاء بواسطة روبيرتو بيريرا ، قبل أن يدرك الإسباني جيرارد دولوفيو التعادل قبل نهاية الوسط الأصلي، بسبع دقائق.

وسجّل رونالدو هدفًا في اللحظات الأخيرة، ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو ؛ ليُحقق يوفنتوس أول نقطة له في الموسم بالتساوي مع أودينيزي.

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