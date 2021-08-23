سالم موسى يحتفظ بمنصبه رئيسًا للاتحاد الليبي للغولف

احتفظ سالم موسى بمنصبه على رأس الاتحاد الليبي للجولف، وذلك بعد فوز قائمته في الانتخابات، التي أُقيمت بقاعة ميدان أبي ستة للفروسية بطرابلس.

وكانت قائمة سالم موسى هي الوحيدة التي تقدمت للترشّح في هذه الانتخابات، وحازت على ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للجولف.

وتكوّنت القائمة الفائزة من سالم موسى “رئيسًا” ، محمد العمامي “نائبًا للرئيس”، حسين أبوعرقوب “أمينًا عامًا” ، أبوبكر الطويري “أمينًا للصندوق” بالإضافة للأعضاء “سالم القعود ولطفي الطويري ومصباح الطويري ومحمد أبوراوي ونجمة الداموك”.

وشارك في العملية الانتخابية 13 ناديًا من مختلف أنحاء البلاد وهي أندية “النصر والأهلي بنغازي والترسانة والضواحي وأبي الأشهر وفشلوم وقرقارش التخصصي و ابومليانة وسيدي سليم والمسيرة والغرارات وناصر غريان والأهلي غريان”.

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