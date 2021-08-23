عبد الفتاح قمبيج لـ218: سلتو سيعزز صفوف الفرسان في تركيا

أكد عبد الفتاح قمبيج مدير المنتخب الوطني الأول لكرة، القدم استدعاء المهاجم الدولي أنيس سلتو لمعسكر الفرسان، والذي يُقيمه في مدينة أزميت التركية خلال الأيام الحالية؛ تحضيراً لخوض تصفيات المونديال.

وقال قمبيج في تصريحات لـ218 إن الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني، قد طلب التواصل واستدعاء أنيس سلتو للالتحاق بزملائه في المنتخب الوطني، والذي يتأهب لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن يصل المهاجم الدولي أنيس سلتو إلى تركيا خلال اليومين المقبلين؛ للمشاركة في مرحلة التحضيرات الأخيرة للمنتخب الوطني، مع احتمالية مشاركته في المباراة التي ستجمع الفرسان مع المنتخب العراقي الأولمبي في السابع والعشرين من الشهر الجاري، قبل العودة إلى ليبيا في الثامن والعشرين من الشهر الجاري للاستعداد لملاقاة الغابون في الجولة الأولى من تصفيات المونديال، والتي ستُقام في ملعب شهداء بنينا.

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