“مورينيو” يصل إلى رقم تاريخي في الدوري الإيطالي

عقب انتصاره على فيورنتينا في مستهل موسم الدوري الإيطالي، أصبح البرتغالي المدير الفني الجديد لفريق روما جوزيه مورينيو، أسرع مدرب يصل إلى 50 انتصاراً في تاريخ المسابقة.

وحقّق مورينيو بعد فوز روما على فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأولمبيكو، الانتصار الخمسين من أصل 77 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي، في عهد الثلاث نقاط منذ موسم 1994-1995.

وكان مورينو قد حقق 49 فوزاً عندما كان مدرباً لإنتر قبل أكثر من 10 سنوات، وتحديداً منذ موسم 2008-2009 و 2009-2010 الذي حصد خلاله الدوري في مناسبتين متتاليتين.

ويعتبر جوزيه مورينيو المدرب الأسرع الذي وصل إلى خمسين فوزاً أيضاً في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ”، حيث حقق ذلك خلال 63 انتصاراً، كما سجل هذا في الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 62 انتصاراً.

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