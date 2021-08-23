اخبار الرياضة

“مورينيو” يصل إلى رقم تاريخي في الدوري الإيطالي

تم النشر منذُ يومين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقب انتصاره على فيورنتينا في مستهل موسم الدوري الإيطالي، أصبح البرتغالي المدير الفني الجديد لفريق روما جوزيه مورينيو، أسرع مدرب يصل إلى 50 انتصاراً في تاريخ المسابقة.

وحقّق مورينيو بعد فوز روما على فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأولمبيكو، الانتصار الخمسين من أصل 77 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي، في عهد الثلاث نقاط منذ موسم 1994-1995.

وكان مورينو قد حقق 49 فوزاً عندما كان مدرباً لإنتر قبل أكثر من 10 سنوات، وتحديداً منذ موسم 2008-2009 و 2009-2010 الذي حصد خلاله الدوري في مناسبتين متتاليتين.

ويعتبر جوزيه مورينيو المدرب الأسرع الذي وصل إلى خمسين فوزاً أيضاً في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ”، حيث حقق ذلك خلال 63 انتصاراً، كما سجل هذا في الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 62 انتصاراً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • قصر بن غشير ـ لازم تحركوها ــ بالطيران المنخفض ..ةواكشف عالمحرك والخزان .والدرون ـ كويس .

    youtube.com/watch?v=EMseqojADOs

    رد