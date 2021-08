«الدبيبة» يبحث دعم أندية الاتحاد والأهلي ط خلال المشاركة الأفريقية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الاثنين، مع رئيس نادي الاتحاد لكرة القدم محمود عبودة، ورئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون.

وقدم الدبيبة خلال اللقاء، تهانيه للناديين عن أدائهم الفني الممتاز خلال الموسم الرياضي السابق، كما بحث معهم استعداداتهم للمشاركة الأفريقية التي سيخوضها الفريقين، وما يحتاجونه لهذه المشاركة القارية.

وأعلن رئيس الحكومة أنه سيتم تقديم الدعم اللازم للفريقين لتمثيل ليبيا بأحسن صورة في هذه المشاركة الأفريقية، ولتوفير سبل الراحة اللازمة للاعبين والطاقم الفني في التنقل والسفر في مبارياتهم المرتقبة، وفق قوله.

