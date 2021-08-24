اخبار الرياضة

رئيس الحكومة يلتقي رئيسي نادي الإتحاد والأهلي طرابلس

تم النشر منذُ 21 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 24 أغسطس 2021 (وال) _ استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة أمس الإثنين، رئيسي نادي الإتحاد السيد محمود عبودة و نادي الأهلي طرابلس السيد ساسي أبوعون، وذلك لتهنئتهم على أدائهم الفني الممتاز خلال الموسم الرياضي المنصرم.

هذا و بحث رئيس الحكومة إستعدادات الفريقين للمشاركة الأفريقية التي سيخوضها الفريقين، وما يحتاجونه من دعم لهذه المشاركة القارية.

وأعلن رئيس الحكومة أنه سيتم تقديم الدعم اللازم للفريقين لتمثيل ليبيا بأحسن صورة في هذه المشاركة الأفريقية، ولتوفير سبل الراحة اللازمة للاعبين والطاقم الفني في التنقل والسفر في مبارياتهم المرتقبة. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ههه خش على خط الساعدي… الدبيبة خش على الكورة..شكله يبي يدير رجيم سياسي..غر اشقى بينا وخلي الكورة لهلها…وبلاش دعيات كاذبة.. لتبيرير فشلك الذريع….. وين السيولة والضي ياااااااااااادبيبة ..ووين خطوات تفيذ خارطة الطريق…فك المليشيات وطرد المستعمر والمرتزقة…هذا هو الدور المناط اليك ولم تنجح في اي شيء حتى الان..اما الكورة الحاجة الوحيدة اللي الشعب الليبي زايط فيها نتفرجوا ع الريال وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن وليفربول …….. حتى لو لنا فترة منكملوش فيهن المباريات عارف السبب الضي… لكن مرات انديروا في جو اندوروا قهوة دايرة مولد نقعمزوا فيهااا….مسكينة بلااااااااااااادي ليبيا…. ولكن باذن الله الفرج قريب جدا

    رد