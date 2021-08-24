رئيس الحكومة يلتقي رئيسي نادي الإتحاد والأهلي طرابلس

طرابلس 24 أغسطس 2021 (وال) _ استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة أمس الإثنين، رئيسي نادي الإتحاد السيد محمود عبودة و نادي الأهلي طرابلس السيد ساسي أبوعون، وذلك لتهنئتهم على أدائهم الفني الممتاز خلال الموسم الرياضي المنصرم.

هذا و بحث رئيس الحكومة إستعدادات الفريقين للمشاركة الأفريقية التي سيخوضها الفريقين، وما يحتاجونه من دعم لهذه المشاركة القارية.

وأعلن رئيس الحكومة أنه سيتم تقديم الدعم اللازم للفريقين لتمثيل ليبيا بأحسن صورة في هذه المشاركة الأفريقية، ولتوفير سبل الراحة اللازمة للاعبين والطاقم الفني في التنقل والسفر في مبارياتهم المرتقبة. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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