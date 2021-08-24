القيود الصحية في إنجلترا تحرم صلاح من منتخب الفراعنة

خاطب نادي ليفربول الاتحاد المصري لكرة القدم بعدم قدرة الفريق على تسريح محمد صلاح لمعسكر الفراعنة، ومباراتيْ أنغولا والغابون في تصفيات كأس العالم.

وأرجع ليفربول السبب في ذلك إلى القيود الصحية المفروضة في إنجلترا، والتي تفرض الحجر لمدة تتجاوز عشرة أيام؛ مما سيؤثّر على الحالة البدنية للاعب، وهذا ما أوضحه صلاح لاتحاد الكرة، مؤكدًا رغبته التامة في الانضمام إلى منتخب بلاده وتمثيله في تصفيات المونديال.

وأكد أنه سيتواصل، مرة أخرى، مع مدرب ليفربول يورغن كلوب؛ من أجل السماح له بالانضمام لمنتخب الفراعنة، بحسب ما نشرت الصحافة الإنجليزية.

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