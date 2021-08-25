الدبيبة يعد بصيانة عاجلة لملعب طرابلس والاهتمام بملعب بنغازي

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نظم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيية رفقة وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي مساء اليوم الثلاثاء زيارة إلى ملعب طرابلس وذلك للوقوف على احتياجاته لاحتضان المباريات المناظرة للأندية الليبية المشاركة في المسابقات الأفريقية ومباريات المنتخب الليبي.

وقال الدبيبة إن الزيارة لملعب طرابلس كانت زيارة مهمة وفِي توقيت مهم خاصة وأننا نعلم أن المنشآت الرياضة معطله منذ ما يقرب 10 سنوات.

وتابع رئيس الحكومة في تصريحات لعدة قنوات إعلامية :”ما شاهدته اليوم للمدينة الرياضية هو حالة مزرية جدا”.

وأضاف الدبيبة :”سنعمل على مرحلتين الأولى تكون صيانة سريعة وذلك لاستقبال الجمهور والمباريات على ملاعبنا بعد إعطاء “الكاف” الموافقة سواء في بنغازي أو طرابلس”.

وأوضح رئيس الحكومة :”بالنسبة لملعب بنينا هناك عمل جاري حاليا وسنرسل فريق هناك وحتى الملعب الرئيسي في بنغازي سيكون هناك برنامج مخصص له وسيكون عمل طويل وكبير وذلك لاستكماله”.

وعن ملعب طرابلس وعد الدبيبة بأن الملعب سيكون بحلة جديدة بعد شهر أو شهرين على أقصى حد وقال :”وجدنا إهمال كبير وسرقة وهذا سيجعلنا نعيد تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة المنشآت الرياضية وسنقوم بدعمهم وذلك من أجل الاهتمام بالملاعب الجانبية منها ملعب العزيزية وملعب النهر، سنستدعي له شركة بشكل مستعجل “.

وختم الرئيس تصريحاته :”الرياضة هي عصب الحياة وهي الأساس لتنمية الشباب وهي من ستقودنا للسلام وتبعد عن بلادنا الحروب”.