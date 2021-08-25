الدبيبة يعد بصيانة عاجلة لملعب طرابلس والاهتمام بملعب بنغازي

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نظم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيية رفقة وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي مساء اليوم الثلاثاء زيارة إلى ملعب طرابلس وذلك للوقوف على احتياجاته لاحتضان المباريات المناظرة للأندية الليبية المشاركة في المسابقات الأفريقية ومباريات المنتخب الليبي.
وقال الدبيبة إن الزيارة لملعب طرابلس كانت زيارة مهمة وفِي توقيت مهم خاصة وأننا نعلم أن المنشآت الرياضة معطله منذ ما يقرب 10 سنوات.
وتابع رئيس الحكومة في تصريحات لعدة قنوات إعلامية :”ما شاهدته اليوم للمدينة الرياضية هو حالة مزرية جدا”.
وأضاف الدبيبة :”سنعمل على مرحلتين الأولى تكون صيانة سريعة وذلك لاستقبال الجمهور والمباريات على ملاعبنا بعد إعطاء “الكاف” الموافقة سواء في بنغازي أو طرابلس”.
وأوضح رئيس الحكومة :”بالنسبة لملعب بنينا هناك عمل جاري حاليا وسنرسل فريق هناك وحتى الملعب الرئيسي في بنغازي سيكون هناك برنامج مخصص له وسيكون عمل طويل وكبير وذلك لاستكماله”.
وعن ملعب طرابلس وعد الدبيبة بأن الملعب سيكون بحلة جديدة بعد شهر أو شهرين على أقصى حد وقال :”وجدنا إهمال كبير وسرقة وهذا سيجعلنا نعيد تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة المنشآت الرياضية وسنقوم بدعمهم وذلك من أجل الاهتمام بالملاعب الجانبية منها ملعب العزيزية وملعب النهر، سنستدعي له شركة بشكل مستعجل “.
وختم الرئيس تصريحاته :”الرياضة هي عصب الحياة وهي الأساس لتنمية الشباب وهي من ستقودنا للسلام وتبعد عن بلادنا الحروب”.
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