ريال مدريد يقدّم عرضه الرسمي الأول لضمّ مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد قدّم عرضًا رسميًا إلى باريس سان جيرمان للظفر بخدمات نجمه كيليان مبابي، في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “ليكيب” وقناة “TF1” أن الفريق الملكي قدّم عرضًا إلى سان جيرمان مقابل 160 مليون يورو لضمّ مبابي، قبل إغلاق الميركاتو بأيام معدودة.

وأشارت التقارير إلى أن العرض يعدّ أول تواصل رسمي بين النادييْن هذا الصيف بخصوص النجم الفرنسي.

وبحسب صحيفة “ليكيب”؛ فإن سان جيرمان رفض العرض الرسمي الأول، موضحةً أن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال؛ سيرفع العرض المالي مجددًا للظفر بخدمات مبابي.

ومن المفترض أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان، في صيف العام المقبل.

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