وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية يزور المدينة الرياضية بطرابلس

طرابلس 25 أغسطس 2021 (وال) قال وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الأستاذ “عبدالشفيع الجويفي” أن زيارته اليوم للمدينة الرياضية بمدينة طرابلس، جاءت من أجل الوقوف على الملاحظات التي وردت من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص الإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن؛ حتى يتم اعتماده رسميًا.

وأضاف وزير الرياضة، أنه بعد الانتهاء من الزيارة رفقة السيد رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” والوفد المرافق له وبحضور الشركة المنفذة؛ من أجل تنفيذ كل ملاحظات الاتحاد الإفريقي؛ ليتم الانتهاء منها وتنفيذها طبقًا للمواصفات المطلوبة.

وأكد زير الرياضة الأستاذ “عبدالشفيع الجويفي” أن ملعب مدينة بنغازي ” ملعب شهداء بنينا”،جاهز تمامًا، ونطمح لتجهيز ملعب المدينة الرياضية في طرابلس؛ من أجل أن يلعب ممثلي كرة القدم الليبية في البطولة الإفريقية، (نادي الأهلي والاتحاد) متمنيًا لهما التوفيق في المنافسات القادمة، وأن يمثلوا ليبيا أفضل تمثيل.( وال ـ طرابلس) ف م / ك و

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