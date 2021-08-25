“تجربة سادسة” لـ”شاكيري” في الملاعب الأوروبية

تعاقد “ليون” الفرنسي مع السويسري، شيردان شاكيري، بشكل نهائي، قادمًا من أولمبيك ليون، وذلك حتى نهاية موسم 2024.

وأشار “ليون” إلى أنه ضم اللاعب السوسيري، صاحب 29 عامًا، والذي خاض تجارب عدةً مع أندية أوروبية وفي دوريات مختلفة، كما يتمتع شاكيري بخبرةٍ دوليةٍ حيث خاض ثلاثة نسخ من المونديال مع منتخب بلاده سويسرا في 2010، و2014 و2018، إضافة إلى نسختيْن من بطولة أوروبا.

ولم يُشارك شاكيري، بصورةٍ منتظمةٍ، مع ليفربول في ظلّ تواجد الثلاثي محمد صلاح وفيرمينيو وساديو ماني؛ ليقرر مغادرة الريدز، ولعب الجناح السويسري مع كلٍّ من بازل وبايرن ميونيخ والإنتر وستوك سيتي.

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