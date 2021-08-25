أرقام بالملايين.. تعرّف على أعلى 10 لاعبين ليبيين قيمةً

قام موقع “ترانسفير ماركت” العالمي بتحديث بياناته، فيما يخص قيمة اللاعبين في سوق الانتقالات، ومن ضمنهم اللاعبين الليبيين.

ويتصدر قائمة أعلى اللاعبين الليبيين قيمة، اللاعب المعتصم المصراتي والذي تُقدر قيمته بـ 12 مليون يورو، وينشط في نادي سبورتنج براغا البرتغالي، وخاض، الموسم الماضي، مع الفريق، 44 مباراةً في مختلف المسابقات، وسجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة أخرى.

وفي المركز الثاني؛ يأتي أحمد بن علي، والذي يلعب في كروتوني الإيطالي، وتبلغ قيمته 1,5 مليون يورو، وخاض مع الفريق، الموسم الماضي، 18 مباراة فقط، لم يسجّل أي هدف وصنع واحدًا، غاب عن معظم مباريات الموسم؛ بسبب الإصابات المتكررة.

وجاء إسماعيل التاجوري، لاعب نيويورك سيتي الأمريكي، في المركز الثالث وتصل قيمته إلى 1,2 مليون يورو، وخاض مع فريقه في الموسم الحالي، الذي لم ينته بعد، 18 مباراةً وسجل سبعة أهداف، ويعتبر من هدافي الدوري الأمريكي “المجموعة الشرقية”.

واحتل حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي، المركز الرابع، حيث تقدّر قيمته بـ 1,1 مليون يورو، وقد خاض الموسم الماضي، 24 مباراة، سجّل خلالها أربعة أهداف.

وخامسًا؛ جاء اللاعب مؤيد اللافي، لاعب فريق الوداد الرياضي المغربي، وقيمته مليون يورو، وشارك مع الوداد في الموسم الماضي في 37 مباراة، سجل تسعة أهداف وصنع عشرة أخرى، ويعتبر من أبرز لاعبي الدوري المغربي، في الوقت الحالي.

أما محمد صالح صولة، لاعب الصفاقسي التونسي؛ فقد جاء سادسًا حيث تبلغ قيمته 700 ألف يورو، وخاض الموسم الماضي مع فريقه 46 مباراة سجل فيها ستة أهداف وصنع ثلاثة أخرى.

وسابعًا؛ جاء المدافع سند الورفلي، لاعب الرجاء المغربي في الموسم الماضي، وقد انتهى عقده مع نهاية الموسم ولم ينضمّ إلى أي فريق حتى الآن، وتبلغ قيمته بحسب المصدر 600 ألف يورو، وخاض الموسم الماضي 20 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا.

وجاء محمد المنير في المركز الثامن، ولعب نصف الموسم الماضي مع الاتحاد الليبي وتوّج معهم بلقب الدوري، وتبلغ قيمته نصف مليون يورو.

وتاسعًا؛ محمد الطبال لاعب وسط فريق شبيبة القبائل الجزائري، وتبلغ قيمته 425 ألف يورو وخاض مع الفريق 40 مباراة سجل فيها تسعة أهداف وصنع اثنيْن.

أما عاشرًا وأخيرًا؛ فكان اللاعب أنيس سلتو لاعب الأهلي طرابلس، في الموسم الماضي، وقيمته تصل إلى 350 ألف يورو، وكان يلعب في الفتح الرباطي المغربي، كما لعب للنجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري المصري.

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