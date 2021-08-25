بعد غياب لـ 5 سنوات .. الزمالك يحصد درع الدوري المصري

تقرير 218

عاد الزمالك لحصد الألقاب من جديد، عنوانٌ زيّن كل الصحف المصرية، وأضحى أبرز ما انتهى به يوم 24 أغسطس 2021 في الرياضة العربية.

اللقب الـ 13 للفريق الأبيض جاء عن جدارة واستحقاق بعد غياب لخمسة أعوام، فرحة للاعبين المساهمين في حصد البطولة الغالية جاء بعد الانتصار على الإنتاج الحربي بهدفيْن دون مقابل، على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة في الجولة 33 قبل الأخيرة من الدوري المصري.

صدارةٌ مستحقةٌ بفارق ست نقاط عن الغريم الأهلي قبل جولة واحدة من ختام الموسم، كما أن رفقاء شيكابالا؛ نجحوا في تحقيق ثمانية انتصارات متتالية في الفترة الأخيرة.

المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون؛ كان أحد أهم أسباب عودة الدرع الغالية إلى خزائن النادي الأبيض.

60 هدفًا سجلها لاعبو الزمالك، هذا الموسم، فيما استقبلت شباك بطل مصر 20 هدفًا خلال 33 مباراة، والفريق حصد الانتصار الـ 24 هذا الموسم، مقابل التعادل في سبع مواجهات، والخسارة مرتيْن فقط.

لقبٌ مستحقٌّ لقطبٍ مهمٍّ في الكرة المصرية ، واحتفالات مرتقبة للجمهور المحب للفريق في مصر والعالم بإنجاز جديد وعودة مرتقبة لأحد الأندية العربية.

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