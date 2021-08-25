“اتفاق رسمي” يقرب الإنتر من حسم صفقة كوريا

اقترب الإنتر من التعاقد على صفقة جديدة خلال آخر أيام الميركاتو الصيفي، بضمّ الأرجنتيني خواكين كوريا، قادمًا من لاتسيو .

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” أن النيراتزوري بات على أعتاب ضمّ كوريا، نجم لاتسيو، مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت التي تصل إلى مليون يورو.

ويأتي اتفاق النيراتزوري مع اللاعب الأرجنتيني؛ لتعزيز الخط الهجومي، بعد رحيل نجم الفريق روميلو لوكاكو، إضافة إلى إصابات أليكسيس سانشيز .

وسجّل خواكين كوريا 30 هدفاً بالإضافة إلى مساهمته بـ 18 تمريرة حاسمة، خلال 117 مباراة خاضها مع البيانكوتشيليستي .

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