“صقور طبرق” يكرّم مدرب الفئات السنّية محمد الرزقي

كرَّم نادي الصقور الرياضي مدرب فرق الفئات السنّية بالنادي التونسي، محمد الرزقي؛ وذلك بمناسبة عودته من إجازة قضاها في بلاده تونس، وأقيمت احتفالية التكريم في مدينة طبرق.

وشملت الاحتفالية، تكريم فريق براعم الصقور، المتوّج بلقب بطولة دوري البراعم، على مستوى منطقة البطنان.

ويتولى “الرزقي” مهمة الإشراف على مختلف فرق الفئات السنّية بنادي الصقور “البراعم والأشبال والشباب”، التي حققت، تحت إشرافه، نتائج باهرةً ومُشرّفةً لأكبر أندية عاصمة السلام.

ويملك “الرزقي” سجلاً معتبرًا بالملاعب الليبية، حيث لعب لفرق عدة؛ أبرزها الهلال، كما تولى تدريب العديد من الأندية مثل “الوحدة ورفيق والأندلس والأنوار”، وشغل منصب المدرب المساعد رفقة مواطنه طارق ثابت، مع فريق النصر.

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