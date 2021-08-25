بطل ليبيا يستأنف التحضيرات لدوري أبطال أفريقيا

استأنف نادي الاتحاد تدريباته؛ تأهبًا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، إذ يواجه نظيره “كمكم” من زنجبار، في 11 سبتمبر المقبل.

وكان المدرب أسامة الحمادي، قد منح اللاعبين راحةً قصيرةً، بعد التتويج بالدوري الممتاز، والتي انتهت مساء الأمس، بعد العودة للتدريبات في مقر النادي، تحت إشراف “الحمادي”، الذي سيقود الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر الطاقم الفني عودة اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق، قبل بدء المغامرة الأفريقية.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد عزّزت الفريق بانتدابات محلية عدة، إضافة إلى تجديد عقد التونسي غازي العيادي.

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