الاتحاد يتعاقد مع “الكوري” في صفقة انتقال حر

أخبار ليبيا 24

كشف نادي الاتحاد، اليوم الاربعاء، عن ضم اللاعب، أحمد الهرام، الشهير بـ “الكوري ” في صفقة انتقال حر قادما من نادي النصر.

ورحب النادي عبر حسابه الرسمي عبر فيسبوك باللاعب مغردا، “رحبوا معنا بالوافد الجديد لزعيم ليبيا وعميدها ، السهم القادم من الشرق الحبيب أحمد الهرام”.

ويعد الهرام من أبرز لاعبي الدوري الليبي الممتاز وَقّاد النصر لتحقيق لقب الدوري الليبي الممتاز موسم 2018 كما كان للاعب تجارب احترافيه في الدوري الأردني والمصري.

وباشر فريق الاتحاد بشكل رسميا أمس الثلاثاء تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد على أرضية ملعب النادي بالعاصمة طرابلس.

ويستعد بطل الدوري الليبي للمشاركة في منافسات دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه كي إم كي من زنجبار في الدور التمهيدي الأول.