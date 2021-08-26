السماح بحضور المشجعين في قمة البرازيل والأرجنتين

أعلنت الإدارة المحلية في ولاية ساو باولو البرازيلية السماح بحضور قرابة 12 ألف متفرج وذلك خلال مواجهة البرازيل أمام الأرجنتين في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 .

وأشارت الإدارة المحلية في ساو باولو إلى أن المواجهة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين والتي ستجرى في 5 سبتمبر المقبل ستشهد حضور الجمهور، وسط حذر صحي يأتي مع انتشار فيروس كورونا، وأوضحت الإدارة الصحية بالولاية إلى أن جميع الحاضرين للمباراة سيخضعون إلى مراقبة وفحص طبي لمدة 15 يوماً .

وتأتي عودة الجمهور للملاعب في البرازيل كاختبار تجريبي من أجل السماح لهم مستقبلاً بحضور جميع المباريات المحلية والتي غاب عنها المشجعين منذ العام الماضي .

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