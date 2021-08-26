موعد قرعة دوري أبطال أوروبا ٢٠٢١ ٢٠٢٢ دور المجموعات.. والقنوات الناقلة وتصنيف الأندية المتأهلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية اليوم الخميس 26 اغسطس 2021 إلى قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 والخاصة بدور المجموعات من البطولة.

واكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ٢٠٢١، يوم الأربعاء، بانضمام آخر ثلاثة أندية إليها، شيريف المولدوفي، ريد بول سالزبورغ النمساوي، وشاختار الأوكراني.

موعد قرعة دوري ابطال اوروبا

وستجري قرعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونز ليغ” للموسم الجديد (2021-2022)، اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية

توقيت قرعة دوري ابطال اوروبا

سيكون توقيت اجراء قرعة دوري ابطال اوروبا اليوم الخميس الساعة السابعة بتوقيت السعودية و العراق السادسة مساءا بتوقيت مصر الرابعة مساءا بتوقيت غيرنتش .

الفرق المتأهلة لقرعة دوري ابطال اوروبا

ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 32 فريقا، تم تقسيمهما قبل القرعة إلى 4 مستويات تضم كل منها 8 أندية، على أن تحتوي كل مجموعة من الـ8 مجموعات فريقا من كل تصنيف.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لا يمكن تواجد أكثر من فريق من بلد واحد في نفس المجموعة.

تصنيف الفرق المتأهلة لقرعة دوري ابطال اوروبا

وفي ما يلي تصنيف مستويات الأندية الـ32 في دور المجموعات “للتشامبيونز ليغ”:

المستوى الأول: أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – بايرن ميونخ (ألمانيا) – مانشستر سيتي (إنجلترا) – ليل (فرنسا) – إنتر ميلان (إيطاليا) – سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – فياريال (إسبانيا) – تشيلسي (إنجلترا).

المستوى الثاني: برشلونة (إسبانيا) – يوفنتوس (إيطاليا) – ليفربول (إنجلترا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا) – باريس سان جيرمان (فرنسا) – ريال مدريد (إسبانيا) – إشبيلية (إسبانيا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا).

المستوى الثالث: بورتو (البرتغال) – أياكس (هولندا) – أتالانتا (إيطاليا) – لايبزيغ (ألمانيا) – شاختيور (أوكرانيا) – ريد بول سالزبورغ (النمسا) – بنفيكا (البرتغال) – زينيت بطرسبورغ (روسيا).

المستوى الرابع: بيشكتاش (تركيا) – دينامو كييف (أوكرانيا) – بروج (بلجيكا) – يانغ بويز (سويسرا) – ميلان (إيطاليا) – مالمو (السويد) – فولفسبورغ (ألمانيا)، شيريف (مولدوفا).

القنوات الناقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا

يمكنكم مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر عبر قناة بين سبورت الاخبارية bein sport news مباشرة و مجانا الساعة السابعة توقيت السعودية.