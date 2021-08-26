انطلاق دوري السلام في نسخته الثانية بنادي بن زيدون

انطق بنادي بن زيدون بالحرشة دوري السلام لكرة القدم، في نسخته الثالثة، برعاية مصنع مياه السلام، وبمشاركة 15 فريقًا، من مختلف مناطق البلدية.

وتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، حيث يُلعب الدوري بنظام خروج المغلوب من مباراتيْن بملعب الجاني للعشب الصناعي، حيث جاء هذا الدوري بعد فترة طويلة من إيقاف النشاط الرياضي على خلفية تفشي فيروس “كورونا”.

وأقيمت، على هامش انطلاق الدوري، مباراةٌ استعراضيةٌ لقدامى نادي بن زيدون وفريق رابطة جمهور الأهلي طرابلس.

وتأتي فكرة إقامة هذا الدوري؛ لتخفيف الضغط النفسي على الشباب في ظل جائحة “كورونا”.

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