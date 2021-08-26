منهيًا الجدل… هاري كين يواصل مسيرته مع توتنهام

تقرير 218

هداف البريمرليغ الموسم الماضي؛ يُعلن ولاءه للسبيرز ،لموسم آخر، قضية؛ أخذت العنوان الأبرز في سوق الانتقالات الحالي في الملاعب الإنجليزية، جدلٌ جاء منذ انقضاء الموسم الماضي؛ أنهاه المهاجم صاحب الـ 28 عامًا؛ ليواصل مهمة التهديف في توتنهام ستاديوم.

هاري كين؛ أكد، خلال رسالة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن رسائل الدعم التي تلقاها خلال الفترة الماضية قبل عودته للمشاركة مع فريقه أمام وولفرهامبتون في الجولة الثانية من البريمرليغ؛ كانت سببًا رئيسًا للبقاء مع أبيض لندن لموسم آخر، مشيرًا إلى تركيزه التام على تقديم الأفضل.

العديد من المتربصين بضمّ كين، الموسم الحالي؛ كان أبرزهم كان بطل إنجلترا الموسم الماضي مانشستر سيتي.

حرب؛ اشتعلت في الخفاء لضمان ورقة أبرز مهاجم إنجليزي في المواسم الأخيرة.

الرفض؛ جاء من رئيس السبيرز دانيال ليفي الذي رفض جميع العروض وكل المفاوضات للتخلي عن جوهرة الفريق اللندني معتبرًا إياه الهرم، الذي يواصل من خلاله بناء مشروعه الحلم في توتنهام.

غياب كين عن الجولة الأولى مع انتصار توتنهام على حامل لقب البريمرليغ؛ عبّد كل الطرق بانتقال هاري السلس إلى السيتزن.

رغبةٌ؛ لم تتحقق بعد عودته للمشاركة الأسبوع الماضي مع فريقه ومواصلة الانطلاقة المتميزة.

هاري؛ أكد بقاءه في شمال لندن، ونسي قصة الرحيل المحتمل، ولو لموسم كامل.

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