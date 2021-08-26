أرسنال يعبر إلى الدور الثالث لمسابقة كاراباو

تأهل أرسنال إلى الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كاراباو”، بفوزه الكبير على وست بروميتش ألبيون، بسداسية دون ردٍّ، في الدور الثاني من المسابقة.

وسجّل الغابوني بيير أوباميانغ الهدف الأول والثاني في الدقيقتين 17 و45، وأضاف الإيفواري بيبيه الهدف الثالث، قبل أن يسجّل بوكايو ساكا الهدف الرابع في الدقيقة 50، ليعود أوباميانغ ليسجل الهاتريك في الدقيقة 62، قبل أن يحرز ألكنسدر لاكازيت الهدف السادس للغانارز .

ويأتي هذا الانتصار بعد تعرض أرسنال لخسارتيْن متتاليتيْن في البريمرليغ، أمام كلٍّ من برينتفورد الصاعد حديثًا، إضافة إلى ديربي لندن أمام تشيلسي.

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