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البافاري يدك شباك بريمر بنتيجة تاريخية

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أمطر بايرن ميونيخ مضيفه بريمر بأثنى عشر هدفاً دون رد في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم .

وتألق المهاجم الكاميروني تشوبو موتينغ خلال المباراة بتسجيله أربعة أهداف بمفرده، كما سجل الواعد جمال موسيالا ثنائية، وسجل يان لوكا فارم هدفاً بالخطأ في مرمى بريمر، وعزز ماليك تيلمان ولوروا سانيه ومايكل كوايزانس إضافة إلى بونا سار وكورنتين تولسيو باقي الأهداف، في المواجهة التي لم يواجه خلالها العملاق البافاري أي صعوبة في تخطي هذا الدور بعد خروجه الموسم الماضي أمام هولشتاين كيل من الدرجة الثانية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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