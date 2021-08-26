الأهلي بنغازي يضم مهند أبوعجيلة

تعاقد فريق الأهلي بنغازي مع لاعب النصر السابق مهند أبوعجيلة لتعزيز صفوفه في الموسم القادم.

ولم يفصح المركز الإعلامي للنادي عن قيمة ومدة التعاقد واكتفى فقط بتقديم اللاعب إلى الجمهور.

ويعتبر بوعجيلة من أبرز لاعبي خط الوسط في ليبيا حيث مثل أندية الهلال والأهلي طرابلس والنصر.

ويسعى الأهلي بنغازي لترميم صفوفه في المرحلة الحالية للمنافسة على لقب الدوري الممتاز في الموسم القادم.

ومدد الأهلي بنغازي في الأيام القليلة الماضية عقود لاعبيه جبريل مرسال ومحمد التاورغي ليضمن استمرارهما ضمن صفوف الفريق.

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