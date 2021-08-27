سيرينا ينحسب من رابع بطولات “الغراند سلام”

أعلنت اللاعبة الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز أنسحابها من المشاركة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس رابع بطولات الغراند سلام بسبب تجدد إصابتها .

وذكرت ويليامز بأن التشاور مع طاقمها الطبي جاء خلال الفترة الأخيرة ماأكد بأنها تحتاج إلى راحة إضافية للتعافى من الإصابة التي تعرضت لها خلال بطولة ويمبلدون المفتوحة في ساقها اليمنى، وسبق للمصنفة العالمية الأولى سابقاً أن أعتذرت عن المشاركة في بطولة سينسيناتي المفتوحة .

وتسعى سيرينا ويليامز لمعادلة الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولات الكبرى بأربعة وعشرين لقباً بالتساوي مع الأسترالية مارغريت كورت .

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