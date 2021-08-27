قرعة مجموعات أبطال أوروبا تُسفر عن مواجهات من العيار الثقيل

تقرير 218

بعد ترقب كبير ومخاض عسير، حُبست الأنفاس وارتفع منسوب التوتر مع خلط كرات القرعة النارية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

قرعةٌ؛ فجرت معارك من العيار الثقيل ومواجهات ثأرية بامتياز، حق القول نهائيات قبل الأوان.

“أكون أو لا أكون”؛ عنوان مناسب لقرعة مجنونة أسفرت عن مواجهات سهلة على الورق وأخرى ظهرت شظايا الحمم في كراتها، طبول المنافسة ستقرع مبكرًا، فالصدام المرتقب في المجموعة الأولى بين مانشستر سيتي وصيف النسخة الماضية وباريس سان جيرمان؛ لن يكون بالهين مع ترشيحات فوق العادة لحصد أحد الفريقين تاجه الأوروبي الأول في التاريخ هذا الموسم.

مواجهاتٌ كبرى؛ ستكون على واجهة المجموعة الثانية، فلقاء المتناقضين من ناحية اللعب دفاعيًا وهجومياً أتلتيكو مدريد وليفربول سيكون ثأريًا بامتياز مجموعة ستجذب الأنظار بتواجد بورتو وميلان العائد للمشاركة الأوروبية بعد غياب.

المجموعة الرابعة؛ تبدو سهلة على الورق لكنها صنعت الحدث الموسم الماضي، كل من الإنتر وريال مدريد وشاختار دونتسيك سيَجتمعون معًا للمرة الثانية تواليا للتنافس على ورقتيْ التأهل إلى ثمن النهائي.

مصائب برشلونة؛ لم تتوقف عند رحيل ميسي فقط، بل وضعته القرعة في مواجهة لا يتمنى مناصرو البلوغرانا تكرارها مجددًا أمام بايرن ميونيخ، بطل النسخة قبل الماضية، وحينها لن ينسى الكتالونيين الخسارة المذلة في البرتغال.

حامل اللقب تشيلسي، والذي من الواضح أن شهيته لاتزال مفتوحةً لمواصلة طريق التتويج بالألقاب؛ سيصطدم بـ”السيدة العجوز” يوفنتوس المتخبط أوروبيًا، والباحث عن تعديل المسار مع عودة مدربه أليغري.

مواجهاتٌ قويةٌ، صعبة التكهّن، مستحيلة الجزم، طريق وعر ستكون أمام أكبر الأندية قبل تجاوز مرحلة المجموعات، إثارة وتشويق؛ من أجل بدء الصراع على لقب أغلى المسابقات الأوروبية.

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