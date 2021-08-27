لجنة تحكيم السباحة تبحث صعوبات ومشاكل التحكيم 

طرابلس 27 أغسطس 2021 (وال) _ عقد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العام للسباحة السيد طلال عصمان أمس الخميس، اجتماع مع عدد من حكام الاتحاد الفرعي طرابلس.

و ناقش الاجتماع الذي حضره أمين العام لاتحاد السباحة و رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الفرعي طرابلس، تعديل بعض بنود في لائحة حكام السباحة، ومنها تصنيفات و ترقيات الحكام و شروط إعتماد الحكام، و سن تقاعد الحكام و شروط الترشح اللشارة الدولية، و تعديل في بند مكافئات الحكام.

كما ناقشوا عرض مقترح مبادرة لمسة وفاء للحكام القدامى من قبل الأستاذ عبد السلام بن سعيد. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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