رونالدو على أعتاب مغادرة “السيدة العجوز”

كشفت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” أن النجم كريستيانو رونالدو، سيغادر يوفنتوس؛ من أجل الانضمام إلى مانشستر سيتي، خلال الساعات القادمة من سوق الانتقالات الحالية.

وذكر تقرير “لاغازيتا” أن خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم كريستيانو رونالدو، اجتمع مع مسؤولي “السيدة العجوز”؛ من أجل التفاوض على خروج رونالدو من الفريق، إلا أن التفاوض مع مانشستر سيتي لم يكتمل بعد، حيث يتفاوض حول تقليل راتب النجم البرتغالي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة البيانكونيري تنتظر العرض الرسمي من بطل البريمرليغ، ومن المفترض أن ينتهي عقد النجم البرتغالي، الصيف المقبل،

وكان رونالدو قد غادر تدريبات يوفنتوس، مساء الخميس، في إشارة إلى انتهاء علاقته مع الفريق، قبل مواجهة إمبولي في الجولة الثانية.

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