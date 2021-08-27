بعد اجتيازه الفحص الطبي.. “كوريا” يُباشر تدريباته مع الإنتر

تعاقد الإنتر، بشكل رسمي، مع الأرجنتيني خواكين كوريا، قادمًا من لاتسيو، على سبيل الإعارة، لموسم واحد، مع إلزامية الشراء، الموسم المقبل .

وأجرى كوريا الفحص الطبي في عيادة النادي في ميلانو، قبل مشاركة زملائه الجدد التدريبات؛ تحضيرًا لمواجهة هيلاس فيرونا في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، مساء اليوم.

ويأتي التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، بطلب من مدرب الفريق سيموني إنزاغي، الذي درّبه في فريقه السابق لاتسيو .

ويأتي التعاقد مع كوريا مقابل خمسة ملايين يورو لمدة موسم، كما سيتحوّل العقد، بشكل تلقائي، في نهاية الموسم الجاري؛ إلى عقد دائم مقابل 25 مليون يورو، إضافة إلى مليون يورو كمكافآت في الصفقة.

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