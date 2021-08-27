” رحيل ” مدربا لنادي دارنس

درنة 27 أغسطس 2021 (وال) أعلن نادي دارنس الليبي – أمس الخميس – عن تعيين المدرب الوطني ( صالح رحيل )، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم؛ استعدادا وتأهبا لإنطلاق منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذا وينص التعاقد بين الطرفين بموجب عقد يمتد لموسم واحد،مع إمكانية التجديد، وسيرافق ( صالح رحيل ) في هذه المهمة الجديدة، مساعد أول ( وسام المجبري )، ومساعد ثان ( إسماعيل لعيرج )، فيما سيتولى ( محسن الحاج ) مهمة تدريب الحراس، ببنما سيكون ( علي أحويج ) طبيبا للفريق. (وال ـ درنة) س إ / ك و

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