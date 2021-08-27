المهاجم أكرم الزوي يُعزّز صفوف الأهلي بنغازي

أعلن النادي الأهلي بنغازي عن تعاقده مع المهاجم أكرم الزوي؛ لتدعيم صفوفه في الموسم القادم بعقدٍ، يمتد حتى صيف 2022.

ويعتبر الزوي ثاني صفقات الأهلي في هذا الميركاتو، بعد اللاعب مهند أبوعجيلة، الذي انضمّ للأهلي قادمًا من النصر.

وكان الأهلي قد أعلن تجديد عقديْ محمد التاورغي وجبريل مرسال، ويسعى للمنافسة على لقب الدوري الممتاز، في الموسم القادم، رغم مغادرة عددٍ كبيرٍ من لاعبيه السابقين.

وخاض الزوي، الموسم الماضي، تجربةً احترافيةً ناجحةً في الكويت، كما يعتبر من أبرز المهاجمين في ليبيا، في السنوات الأخيرة.

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