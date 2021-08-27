توتنهام وروما يصعدان لمجموعات دوري المؤتمر الأوروبي

تقرير 218

تغلب توتنهام على باكوس دي فيريرا البرتغالي بثلاثة أهداف دون ردٍّ في إياب الملحق المؤهل لدور المجموعات من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجّل نجم السبيرز، هاري كين، أول أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة، وعاد لتعزيز النتيجة بالهدف الثاني بحلول الدقيقة 35، وأضاف جيوفاني لوسيلسو الهدف الثالث في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وضمن الفريق الإنجليزي التأهل لدور المجموعات في النسخة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي .

من جهة أخرى، ضمن روما تأهله لدور المجموعات، بعد انتصاره على طرابزون سبور التركي بثلاثية دون ردٍّ على ملعب الأولمبيكو.

وسجل أهداف ذئاب العاصمة الإيطالية كلٌّ من بريان كريستانتي بحلول الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، ليعزز الواعد نيكولو زانيولو التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 65، قبل أن يختتم ستيفان الشعراوي ثلاثية روما قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.

وكانت مباراة الذهاب في تركيا قد انتهت لصالح الفريق الإيطالي بهدفين مقابل هدف؛ ليضمن بذلك التواجد في دور المجموعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية