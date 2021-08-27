الأهلي بنغازي يستعد لاستقبال مدربه الجديد

أخبار ليبيا 24

قال مصدر مقرب من النادي الأهلي بنغازي، لـ أخبار ليبيا 24، أن المدرب الجزائري، ميلود حمدي، سيصل إلى مدينة بنغازي خلال اليومين المقبلين؛ وذلك للإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأشار المصدر أن إدارة الأهلي بقيادة، خالد السعيطي، قد اتفقت مع المدرب على كافة التفاصيل وسيتم توقيع العقد عند وصوله إلى بنغازي.

وكان قد أشرف على تدريبات الأهلي بنغازي خلال الموسم الماضي ثلاثة مدربين بداية بالصربي ديجان أرسوف ومروراً بمواطنه ميلودراغ انتهاء بالمدرب الوطني ناصر الحضيري .

ويسعى الجزارة لتغيير دماء الفريق وذلك بالتعاقد مع لاعبين جدد وذلك للمنافسة على لقب الدوري الليبي لكرة القدم الموسم المقبل.

وأخفق الأهلي في تحقيق لقب الدوري الموسم الماضي بعد خسارته في رباعي التتويج أمام الاتحاد 1-0.