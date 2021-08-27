اخبار الرياضة

استعدادا لمواجهة الغابون.. المنتخب الوطني يتفوق على المنتخب الأولمبي العراقي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

حقق المنتخب الوطني فوزا وديا على المنتخب الأولمبي العراقي ظهر اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ وذلك في آخر مبارياته الودية بمعسكره التحضيري في تركيا .

وجاءت أهداف فرسان المتوسط، عبر ركلتي جزاء سجلها، فيصل البدري، وأنيس سلتو، في حين سجل سند الورفلي الهدف الثالث فيما جاءت هدفي العراق من ضربات جزاء.

وتأتي المباراة ضمن المباريات الودية للمنتخب الوطني في معسكره الإعدادي في تركيا حيث التقي البدع وأم صلال القطري.

هذا وسينهي منتخب ليبيا معسكره بتركيا يوم 28 من الشهر الجاري وسيسافر بعد ذلك لبنغازي لمواجهة الغابون.

المنتخب الأولمبي العراقي فرسان المتوسط معسكر تركيا

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