أليغري ينهي الجدل.. ويؤكد رحيل “الدون” عن يوفنتوس

كشف ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يُريد مُغادرة الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، دون ذكر النادي الذي سينضمّ إليه.

وقال أليغري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة يوفنتوس أمام إمبولي، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، إن “الدون” أصر على الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه أخبره، مساء الخميس، برغبته في خوض تجربة جديدة، كما أوضح المدرب العائد إلى “السيدة العجوز” أن رونالدو لن يتواجد في القائمة المستدعاة لمباراة إمبولي، مساء السبت، في ثاني جولات الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” فإن كريستيانو رونالدو لم يُشارك خلال تدريبات يوفنتوس الصباحية؛ إلا أنه حضر إلى مقر النادي، وغادر بعد 40 دقيقة؛ وذلك من أجل توديع زملائه في الفريق.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية وإنجليزية إلى أن رونالدو سينضمّ إلى مانشستر سيتي، خلال اليوميْن القادميْن، وذلك بعدما توصل لاتفاق على الشروط الشخصية للانضمام إلى بطل إنجلترا، الموسم الماضي، ووصيف دوري أبطال أوروبا.

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