رجل الأعمال ( فرج البرعصي) رئيساً شرفياً و فخرياً للنادي الأهلي

بنغازي 27 أغسطس 2021 (وال) أقيمت مراسم توسيم رجل الأعمال ( فرج البرعصي ) كرئيس شرفي و فخري للنادي الأهلي، وكان ذلك بحضور رئيس و أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي و رئيس الجمعية العمومية للنادي.
و عبر السيد ” فرج البرعصي ” عن خالص شكره و امتنانه، لهذا الشرف العظيم .
و أكد” البرعصي” بأن الأهلي سائر على خطى ثابتة وعملية نحو العمران و التطوير، واصفاً بأنها طفرة عظيمة، ليتمكن النادي من التخلص من مخلفات الماضي، و قيام البنية الرياضية و التحتية للنادي من جديد وفق احدث المعايير .
هذا و طمأن السيد ” البرعصي ” الجماهير و تعهد بالمساهمة في دعم فرق النادي الرياضية، و تغطية التكاليف المالية الخاصة بالتعاقد مع المحترفين اللذين يتفاوض معهما النادي .
يذكر أن الدعم سيتمثل في عدة جوانب منها، شركة الريان القابضة و المشرفة على تنفيذ مول الأهلي و مبنى إدارة النادي. (وال ـ بنغازي) م ص / ك و
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