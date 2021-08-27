رجل الأعمال ( فرج البرعصي) رئيساً شرفياً و فخرياً للنادي الأهلي

بنغازي 27 أغسطس 2021 (وال) أقيمت مراسم توسيم رجل الأعمال ( فرج البرعصي ) كرئيس شرفي و فخري للنادي الأهلي، وكان ذلك بحضور رئيس و أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي و رئيس الجمعية العمومية للنادي.

و عبر السيد ” فرج البرعصي ” عن خالص شكره و امتنانه، لهذا الشرف العظيم .

و أكد” البرعصي” بأن الأهلي سائر على خطى ثابتة وعملية نحو العمران و التطوير، واصفاً بأنها طفرة عظيمة، ليتمكن النادي من التخلص من مخلفات الماضي، و قيام البنية الرياضية و التحتية للنادي من جديد وفق احدث المعايير .

هذا و طمأن السيد ” البرعصي ” الجماهير و تعهد بالمساهمة في دعم فرق النادي الرياضية، و تغطية التكاليف المالية الخاصة بالتعاقد مع المحترفين اللذين يتفاوض معهما النادي .

يذكر أن الدعم سيتمثل في عدة جوانب منها، شركة الريان القابضة و المشرفة على تنفيذ مول الأهلي و مبنى إدارة النادي. (وال ـ بنغازي) م ص / ك و

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