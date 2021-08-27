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مانشيتر يونايتد يتعاقد مع كريستيانو رونالدو

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مانشستر يونايتد يعلن رسميا تعاقده مع النجم كرستيانو رونالدو قادما من يوفنتوس

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قناة 218 الليبية

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