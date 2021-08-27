الأخضر يُمدّد عقد لاعبه عبدالله عبدالرحيم

مدّد نادي الأخضر عقد لاعبه عبدالله عبدالرحيم لموسم إضافي؛ كي يكون ضمن صفوف الفريق، الموسم القادم.

وعلى غرار عبدالله عبدالرحيم؛ فقد مدّد النادي عقد نجم الموسم الماضي، عبدالرحمن العمامي؛ ليصبح ضمن خيارات الفريق العام القادم.

وتصدر الأخضر، الموسم الماضي، فرق المجموعة الأولى برصيد 54 نقطة، ووصل للدور نصف النهائي من رباعي التتويج، وفقد لقاءه أمام الأهلي طرابلس بهدفيْن مقابل هدف.

ويعدّ عبدالله عبدالرحيم من أبرز لاعبي نادي الأخضر وأكثرهم مشاركة ومساهمة في تميز الفريق العام الماضي في الممتاز.

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