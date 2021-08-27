وزير الرياضة يجتمع مع ممثلي أندية الجنوب لدعم البنية التحتية

اجتمع وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، مع ممثلة مجلس النواب عن الجنوب السيدة فاطمة الصويعي، وكذلك مع رئيس رابطة أندية الجنوب علي أبو قراصة.

واستعرض الاجتماع وضع البنية التحتية للأندية وما تعانيه من تهالك في مرافقها، والشروع في الصيانة، خلال الأيام القادمة.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية على “فيس بوك”؛ فقد أشاد الوزير بالدور الوطني للمؤسسات الرياضية خلال هذه الفترة، في لمّ الشمل، وتجاوز الفرقة.

ووعد وزير الرياضة، خلال لقائه، بدعم البنية التحتية قدر الإمكان، ورعاية الأندية والاتحادات بمختلف مناطق ليبيا، دون استثناء.

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