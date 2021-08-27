اخبار الرياضة

وزير الرياضة يجتمع مع ممثلي أندية الجنوب لدعم البنية التحتية

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، مع ممثلة مجلس النواب عن الجنوب السيدة فاطمة الصويعي، وكذلك مع رئيس رابطة أندية الجنوب علي أبو قراصة.

واستعرض الاجتماع وضع البنية التحتية للأندية وما تعانيه من تهالك في مرافقها، والشروع في الصيانة، خلال الأيام القادمة.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية على “فيس بوك”؛ فقد أشاد الوزير بالدور الوطني للمؤسسات الرياضية خلال هذه الفترة، في لمّ الشمل، وتجاوز الفرقة.

ووعد وزير الرياضة، خلال لقائه، بدعم البنية التحتية قدر الإمكان، ورعاية الأندية والاتحادات بمختلف مناطق ليبيا، دون استثناء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك